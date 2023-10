Israele | scarcerato l’italo-palestinese Khaled El Qaisi | era in prigione dal 31 agosto

(Di domenica 1 ottobre 2023) Detenuto da un mese senza che gli sia stata formalizzata un’accusa. Il giovane ricercatore italo-El, detenuto indal 31, è stato finalmente. Lo ha deciso un tribunale di Rishon le Tzion alla quinta udienza di un processo senza capo di imputazione, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Dovrà rimanere a disposizione delle autorità per sette giorni, lasciando il passaporto in consegna. La notizia è confermata dalla moglie Francesca Antinucci. Studente di lingue e civiltà orientali alla Sapienza e traduttore di libri sulla storia politica e culturale, Elera stato arrestato a finementre tornava da Betlemme, nei territori palestinesi, dopo una vacanza in ...

Khaled El Qaisi , il giovane italo - palestinese, in prigione in Israele dal 31 agosto è stato scarcerato . Lo ha deciso un tribunale di Rishon le ...

Khaled El Qaisi , il giovane italo - palestinese in prigione indal 31 agosto scorso, è stato. Lo ha deciso un Tribunale di Rishon leZion ma a condizione che per sette giorni resti a disposizione delle autorità e lasci il passaporto in consegna.13.20 Italo palestinesecon limiti Khaled el Qaisi,il giovane ricercatore italo palestinese,in prigione indal 31 agosto, senza accusa, é stato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon Le Tzion,stabilendo la condizione che per 7 giorni resti a disposizione delle autorità e lasci il ...

Khaled El Qaisi, Israele ha scarcerato il ricercatore italo-palestinese TGCOM

Scarcerato Khaled El-Qaisi, studente italopalestinese arrestato un mese fa in Israele RaiNews

Il giovane ricercatore italo-palestinese Khaled El Qaisi, detenuto in Israele dal 31 agosto, è stato finalmente scarcerato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon le Tzion alla quinta udienza di un ...Roma, 1 ottobre 2023 – Potrà rientrare in Italia l’8 ottobre Khaled El Qaisi, lo studente italo-palestinese della Sapienza arrestato in Israele il 31 agosto e rimasto per un mese nel carcere di Petah ...