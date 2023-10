Irruzione in un negozio a Napoli | gli puntano la pistola alla tempia per rubare un Rolex | la scena diventa virale – Il video

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tre ragazzi chiacchierano tranquillamente in undi abbigliamento, ma un grosso scooter si ferma davantiporta, due persone scendono con i caschi in testa ed entrano. Così inizia la rapina a mano armata avvenuta in corso Garibaldi a. La– che risale alle 20.30 di ieri sera – è stata ripresa dalle telecamere disorveglianza e diffusa sui social dal parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è particolarmente nitido e permette di vedere l’esatta dinamica di quanto accaduto: uno dei rapinatori punta ladel titolare per farsi consegnare il suo orologio, un. Poi pochi secondi dopo si dannofuga. Borrelli: «Una violenza ...

