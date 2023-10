Io alla guida di un nuovo governo tecnico? | la clamorosa risposta di Amato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Giulianocome sempre è utilepropaganda di sinistra per accostare il suo nome a quello di un. Da diversi giorni tira aria di tempesta, di complotti e di mosse alle spalle dell'esecutivo di centrodestra. L'obiettivo è chiaro: destabilizzare ilin vista delle Europee 2024 sotto i colpi dello spread e della manine che muovono i mercati. E così in un'intervista a Repubblica l'ex premier a chi gli chiede se il suo nome potrebbe tornare utile per un esecutivo dei burocrati, risponde così: "«L'ho letto e non so se è più penoso o più comico. Capisco che l'Italia è sempre più un Paese di anziani - annota l'ex presidente del Consiglio - ma la sola idea di affidare ila un uomo di 85 anni dimostra una sfiducia nelle generazioni più giovani che l'Italia ...