Investire in fondi legati al clima conviene | ecco quanto

Leggi su quifinanza

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il numero diaperti e negoziati in borsaalha registrato una notevole crescita, come dimostrato da uno studio condotto da Morningstar intitolato “Investing in times ofte change 2023”. Nel 2018, c’erano meno di 200 di questi, ma a giugno 2023 ne sono stati contati più di 1.400. Nel corso degli ultimi 18 mesi, il loro patrimonio è cresciuto del 30%, raggiungendo i 534 miliardi di dollari, grazie agli investimenti e all’espansione della gamma di prodotti offerti. Dal punto di vista geografico, l’Europa si è confermata il mercato più grande e diversificato, con l’84% delle attività totali legate aitici. Inoltre, idestinati alla transizionetica costituiscono quasi la metà di tutti gli ...