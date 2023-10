Inter Vs Benfica | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 ottobre 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League 2023/2024. I nerazzurri cercano la prima vittoria dopo il pareggio ottenuto all’ esordio contro la Real Sociedad per scavalcare la capolista Salisburgo che ha vinto contro i portoghesi.Vssi giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21 allo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, vice campioni d’ Europa, cercano il riscatto dopo la brutta prestazione all’ esordio contro la Real Sociedad che li ha bloccati sull’ 1-1. La squadra di Inzaghi si presenta a questo appuntamento forte del primato in classifica in campionato confermato dalla vittoria esterna di Salerno per 4-0. I portoghesi si preannunciano in gran forma avendo vinto lo scontro diretto contro i rivali storici del Porto per 2-0. ...