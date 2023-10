Inter | Arrigo Sacchi | “La squadra di Inzaghi si basa molto sulle individualità”

(Di domenica 1 ottobre 2023)venuto su La Gazzetta dello Sport,ha commentato così i successi di Milan e: “Il Milan, contro la Lazio è stato ai limiti della perfezione, soprattutto nella seconda frazione.organizzata, aggressiva, dove tutti si aiutavano, palla a terra, nessun inutile lancio lungo, reparti sempre connessi tra loro. E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, se mai fosse stata necessaria una prova, che il campione, quando lagira perfettamente, migliora e può fare la differenza. A tratti mi è sembrato di vedere il Milan dei miei tempi, e non sto esagerando. Pressing fatto bene, sovrapposizioni, raddoppi di marcatura, massima attenzione“. Sui nerazzurri inveceè ...

L’ Inter riparte come favorita per il prossimo campionato, il mercato convince anche il giornalista Claudio Arrigoni in diretta dagli studi di ...

Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato della vittoria dell'di Simone Inzaghi a Salerno contro la SalernitanaSacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato della vittoria dell'di Simone Inzaghi a Salerno contro la Salernitana. PAROLE - "Anche ......primo Nel consueto intervento alla Gazzetta dello SportSacchi , ex allenatore di Milan e Real ed ex - ct della Nazionale ha analizzato le due vittorie del Milan contro la Lazio e dell'...

Sacchi: "Ieri a tratti sembrava il mio Milan" La Gazzetta dello Sport

Sacchi: "Milan ai limiti della perfezione! Non esagero, a tratti..." Radio Rossonera

L'ex tecnico dei rossoneri si è complicato che l'allenatore attuale e ha fatto anche un paragone molto importante ...Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato della vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi a Salerno contro la Salernitana Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato della vittoria dell’In ...