Insurrezione e insubordinazione intollerabile | con chi si infuria Mulè sui migranti | GUARDA

(Di domenica 1 ottobre 2023) "Nell'articolo 101 della Costituzione c'è scritto che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, volete finalmente inchinarvi alla legge? Oppure dobbiamo continuare a subire questadisarmante, un atto diche non è tollerabile in questo Paese". Così Giorgio, vicepresidente della Camera, da Paestum sul palco del Berlusconi Day, in riferimento a quanto è accaduto a Catania dove il tribunale ha liberato quattrodel centro di Pozzallo.