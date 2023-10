Insigne potrebbe tornare in Serie A | ma mai al Napoli | “hanno cambiato le chiavi di casa e la serratura”

(Di domenica 1 ottobre 2023), come la sua squadra, il Toronto ultimo in classifica, stanno vivendo un momento davvero difficile. Lo testimoniano le immagini che circolano nelle ultime ore dell’ex capitano delche in tribuna litiga con un tifoso e gli punta il dito con aria minacciosa urlando “f**k you” e “respect”. Il tutto prima di essere fermato dalla moglie per evitare ulteriori tensioni. La Gazzetta dello Sport ha commentato quello che appare il declino del campione di Frattamaggiore, un gesto di “frustrazione” per una carriera che non sta girando come Lorenzo avrebbe voluto. Quandolasciòper la Mls infatti in molti non presero bene il suo addio eppure la sua ultima stagione alera “mediocre”, come la definisce la Gazzetta Nel suo ultimo periodo a...

