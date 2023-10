Insigne litiga con un tifoso del Toronto | l’attaccante perde la testa | VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) E’ sempre più vicina la rottura tra Lorenzoe il. L’avventura del calciatore ex Napoli in MLS non è mai decollata e il rapporto con i tifosi è arrivato ai minimi storici. Il calciatore italiano, in tribuna adurante il match perso contro Cincinnati, ha reagito alle provocazioni dei tifosi e si sono registrati momenti di grande tensione. Ilha perso 14 partite su 15 in Mls, occupa l’ultimo posto in classifica e la situazione è drammatica. Per l’ex Napoli appena 4 gol e 4 assist in 19 partite disputate. Le immagini mostrano il calciatore italiano insultare e puntare il dito contro unchiedendogli “rispetto”. Leggi anche Napolipubblica una Storia e fa infuriare i tifosi del Napoli, poi il dietrofront ...

ha reagito replicando con la più famosa delle parolacce in inglese ('Fuck') e poi urlando 'Respect!. A quel punto è intervenuta la moglie Jenny per portarlo via dalla tribuna e impedire che ...Lorenzofa parlare di sé anche dall'altra parte del mondo. L'attaccante ex Napoli gioca ora in Canada, al Toronto , ed è diventato virale per un video in cui dagli spalticon un tifoso. L'...

Lite in tribuna tra Lorenzo Insigne e un tifoso: l'esperienza dell'attaccante in MLS non è mai decollata, il video ...Momenti di nervosismo per Lorenzo Insigne a Toronto che vive enormi difficoltà in campo ed a quanto pare anche fuori. Sono stati resi noti altri dettagli delle immagini che sono diventate virali sui s ...