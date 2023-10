Insigne litiga con un tifoso del Toronto e la moglie lo porta via VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) La situazione dialnon è di certo idilliaca. L’ex capitano del Napoli già a giugno era apparso insoddisfatto della sua scelta e infatti ha provato a cercare una nuova destinazione magari in Arabia Saudita. Poi le discussioni con l’allenatore ad interim Terry Dunfield, che ad agosto hannoto Lorenzo a lasciare l’allenamento,avrebbe detto a Dunfield che avrebbe deciso lui se giocare o meno la gara in programma questo fine settimana contro il Columbus Crew. A tutto questo si aggiunge che ilè al momento ultimo in classifica nella MLS con soltanto 22 punti conquistati in 31 giornate. Adesso invece sta diventando virale sui social unin cui si vede Lorenzo, in tribuna per il match tra il suoe ...

Lorenzo Insigne e il Toronto sempre più distanti. Come riportato dai media canadesi, l’ex capitano del Napoli ha litiga to con l’ alle natore del ...

Adesso invece sta diventando virale sui social un video in cui si vede Lorenzo, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati, checon un tifoso.non era in campo, ...fuori per infortunio ma presente in tribuna per assistere alla partita insieme a moglie e figli ad un certo punto si è alzato dal suo posto rispondendo a tono ad un un tifoso, seduto qualche ...

Toronto, Insigne litiga con un tifoso: la moglie lo trascina via La Gazzetta dello Sport

MLS: a Toronto Insigne litiga con un tifoso in tribuna VIDEO Diretta

Domani è già vigilia di Napoli-Real Madrid. E, come di consueto, parleranno i due allenatori, accompagnati da due calciatori. Rudi Garcia e un calciatore del Napoli alle 14 a ...MLS Brutta reazione dell'ex Napoli, infortunato ma presente in tribuna, alle provocazioni dei tifosi canadesi Non una bella reazione quella di Insigne, che certifica come l'attaccante in Mls non abbia ...