Insigne | insulti e lite furiosa | trascinato via dalla moglie Video

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lorenzosta vivendo un momento difficile in MLS. Acque sempre più agitate a Toronto,edcon i tifosi. Aria d’addio? Il Toronto non sta vivendo un momento felice della propria storia. Il club è in caduta libera da mesi in MLS (Major League Soccer). Ennesima sconfitta per il club canadese che è stato battuto in casa dal Cincinnati per 3 reti a 2. Ben 14 sconfitte sulle ultime 15 partite giocate, scenario disastroso. Il progetto italiano della dirigenza per risollevare il club non sembrerebbe essere andato a buon fine. Lorenzoe Federico Bernardeschi, giocatori che avrebbero dovuto risollevare il club, non hanno fatto altro che contribuire ad affondare insieme al resto della squadra. Mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione e ultimo posto attuale. L’ex capitano nel Napoli è ...