“Incidenti a Milano? Situazione fuori controllo | la città deve diventare car free” | l’analisi dell’urbanista del Politecnico

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Aabbiamo quasi sei auto ogni dieci abitanti. Se aggiungiamo i furgoni e coloro che quotidianamente entrano in, arriviamo quasi a un’auto per abitante. Abbiamo una“. Èdi Paolo Pileri, urbanista e professore ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale aldi, intervistato dall’Ansa, in merito ai recentistradali che hanno provocato la morte di molti ciclisti e pedoni. “La soluzione tecnologica di mettere il sensore non guarda alla reale questione di ridurre le auto. La grande sfida è trasformare questa, piana e piena di mezzi pubblici, in unacar. Innanzitutto bisogna fare ...

I dati degli accessi ai pronto soccorso confermano che dopo la pandemia andare in bici in città è diventato meno sicuro

Sono rimasti famosi parecchi piccoliscatenatisi alle tavole dei pranzi e delle cene ... e per far quadrare i conti i miei cominciarono a lavorare nel primo ristorante coreano di. Mia ...è la prima città in Italia a introdurre quest'obbligo dopo la serie dimortali che negli ultimi mesi hanno coinvolto i ciclisti. 'Per la prima volta in Italia - conferma l'assessora ...

Ragazzo di 18 anni falciato a Milano: è grave MilanoToday.it

“Incidenti a Milano Situazione fuori controllo, la città deve diventare car free”:… Il Fatto Quotidiano

Un motociclista di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'auto lungo la sp 109 a Lainate (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di sabato 30 settembre.Da domani, lunedì 2 ottobre 2023, saranno in vigore delle nuove regole per chi vuole entrare a Milano con auto o camion. Infatti, è prevista l’estensione di divieto di accesso in Area C per ulteriori ...