Incidente sulla tangenziale | sono irpini i deceduti | preoccupano le condizioni di due feriti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa corsia è libera, dall’altra parte della carreggiata, chi passa prova a buttare l’occhio alla ricerca dei segni di un sabato sera da dimenticare: due coniugi, un uomo, classe ’40 nato a Bergamo ed una donna del ’59 nata a Napoli, entrambi residenti ina hanno perso la vita. Un impatto che è stato letale per loro due e che ha messo a dura prova la tenuta di altre due persone (occupanti della Mercedes), gravemente ferite ed attualmente in codice rosso all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. La Opel nel tentativo di frenare per evitare una Citroen, si è girata ed è stata travolta da una Mercedes di passaggio. Ovviamente la dinamica è adesso al vaglio della Polizia Stradale che dovrà accertare di chi sia l’ eventuale responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Le due persone ferite sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto la polstrada e gli ausiliari autostradali. Le operazioni di soccorso dei ...MONSELICE (PADOVA) - Incidente in A13 all'alba di domenica 1 ottobre a Monselice ... prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto la polstrada e gli ...