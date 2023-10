Incendio nella discoteca Teatre | undici morti e quattro intossicati

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un tragicoha colpito ladi Murcia, nel sud della Spagna, questa mattina alle 6, causando la morte dipersone e l’intossicazione di altre. Secondo le autorità locali, il bilancio potrebbe non essere definitivo. L’, scoppiato, si è rapidamente diffuso, raggiungendo altri locali notturni situatizona commerciale e ricreativa di Las Atalayas. La causa dell’rimane ancora sconosciuta, ma ha avuto un impatto devastante anche sulle discoteche Golden e Fonda. I vigili del fuoco, con l’ausilio di 12 mezzi e 40 addetti, sono riusciti a domare le fiamme e sono attualmente all’interno dei locali per cercare eventuali altre ...

Un Incendio nel cuore della notte ha sconvolto l’intera città, una abitazione è andata a fuoco : purtroppo per una donna non c’è stato nulla da ...

Palermo, 29 set. (Adnkronos) - Momenti di paura sul traghetto Cossyra partito da Lampedusa per Porto Empedocle. Per motivi ancora da accertare è ...

Sono almeno nove le persone morte in unesploso stamattinadiscoteca Teatre, a Murcia. Altre quattro invece sono rimaste intossicate per via del fumo inalato. Il bilancio però potrebbe aggravarsi: come spiega la polizia di ...La portavoce della discoteca Teatre Abell n, l'ha avuto originediscoteca La Fonda, un luogo che ha una pista da ballo e un ristorante, e non nel Teatre, come inizialmente riportato.

Incendio alla CaRe di Carpi: le nube nera anche verso Rolo e Fabbrico il Resto del Carlino

Un incendio mortale scoppiato all'alba di questa mattina in una ... nel sud-est della Spagna tra le sei e le sette di oggi e si sono diffuse in altri locali circostanti nella zona di Las Atalayas. Il ...(ANSA) - MADRID, 01 OTT - Sono almeno 11 i morti nell'incendio delle discoteche di Murcia, nel sud della Spagna. Lo riferisce ancora il sindaco della città. (ANSA).