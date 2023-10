Incendio in una discoteca | tragedia in Spagna | almeno 7 morti e 4 feriti

Latina – Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato una tragedia in una notte segnata da un Incendio a Latina . Poco prima delle ...

Latina – Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato una tragedia in una notte segnata da un Incendio a Latina . Poco prima delle ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime

Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, città della ...

Sono almeno sette le persone morte nell'che è divampato alle 6 di mattina nella discoteca Teatre di Murcia, città universitaria nel ... All'interno del locale si tenevafesta di compleanno e ...Sette morti e quattro intossicati: è questo il bilancio di unche è scoppiato questa mattina all'alba indiscoteca nel sud della Spagna.notte che si è trasformata in tragedia quando intorno alle 6 è divampato un rogo che ha avvolto il Teatre di ...

Incendio in una villa del '700, denunciati quattro minori Agenzia ANSA

Quartu, incendio in una villetta di via Lampedusa: coppia di 70enni illesa per miracolo Casteddu Online

Sette persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito la un incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, scoppiato alle 6 di stamattina. Secondo le ...Dalle 8 di domenica mattina è possibile accedere al portale del ministero per chiedere il bonus trasporti, un contributo da 60 euro per l’acquisto di un ...