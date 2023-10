Incendio in una discoteca | tragedia in Spagna | almeno 6 morti e 4 feriti

Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, città della ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime

Latina – Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato una tragedia in una notte segnata da un Incendio a Latina . Poco prima delle ...

Latina – Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato una tragedia in una notte segnata da un Incendio a Latina . Poco prima delle ...

almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad ...