Incendio in una discoteca a Murcia | almeno 13 i morti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Intorno alle 6 del mattino di domenica 1° ottobre 2023 è scoppiato unin unanella città sudorientale spagnola di. Secondo quanto emerso, il rogo ha coinvolto il quartiere di Las Atalayas, una zona molto viva alla periferia della città, e avrebbe interessato tre locali notturni: Teatre, Golden e La Fonda. Ancora non sono note le cause, l’ipotesi più attendibile è quella di un cortocircuito, ma si preferisce aspettare ulteriori test per averne la certezza: tutto sarebbe partito al piano terra, per poi diffondersi ai piani superiori. Il primo locale a essere interessato è stato La Fonda, ma ben presto le fiamme hanno riguardato anche gli altri due, contribuendo così a innalzare il numero delle persone coinvolte. Tutte le vittime accertate fino ad ora si trovavano a La Fonda, come confermato dalla polizia, ma ...