Incendio discoteche Murcia | distrutti tre locali | 13 ragazzi morti e 15 ancora dispersi Il precedente del 2009

...sono partite da un locale per poi diffondersi ad altreadiacenti nella zona commerciale conosciuta come Las Atalayas. Si cercano altre vittime Si aggrava ancora il bilancio dell'...Sale a tredici il numero dei morti dell'che ha coinvolto treadiacenti a Murcia , nel sud della Spagna . Contrariamente a quanto riferito in mattinata, il rogo non è partito dal locale "Teatre", ma da uno vicino, La ...

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: almeno 13 morti Sky Tg24

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: «Almeno 13 morti e 4 feriti» Corriere della Sera

Tragedia in una discoteca di Murcia, in Spagna. Un incendio divampato all'alba nella discoteca Teatre ha provocato almeno sei morti. I soccorritori infatti non… Leggi ...ROMA – Sono al momento 13 i morti accertati nell’incendio che si è verificato all’alba nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna. la conferma del numero è stata data su Twitter dal ...