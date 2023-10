Incendio discoteca a Murcia | almeno tredici ragazzi morti Si cercano anche dispersi

Continua a leggere su Tg. La7.it - L' incendio , i morti e i feriti Con il passare delle ore sale il bilancio del grave incendio scoppia to in Spagna . ...

Intorno alle 6 del mattino di domenica 1° ottobre 2023 è scoppiato un Incendio in una discoteca nella città sudorientale spagnola di Murcia . Secondo ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime. La discoteca andò a ...

Oggi Notizie Incendio mortale in discoteca a Murcia : il messaggio disperato di una ragazza prima di morire Una serata di festa si trasforma in un ...

Continuano le ricerche per le vittime dell'che intorno alle 6 di questa mattina, domenica 1 ottobre, è divampato nellaLa Fonda a Murcia, città universitaria nel Sud della Spagna, e si è poi propagato a due discoteche ...Il precedente Nella stessascoppiò unanche nel 2009: alcuni cavi della facciata presero fuoco, costringendo l'evacuazione del locale. Il Comune di Murcia ha allestito un'area nel ...

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: almeno 13 morti Sky Tg24

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: «Almeno 13 morti e 4 feriti» Corriere della Sera

“Mamma, sto morendo, vi amo”. Un messaggio vocale che quasi ferma il cuore, un addio che lascia senza fiato: sono le ultime parole di una delle vittime dell’ incendio che ha devastato una discoteca a ...Almeno sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite, in un incendio scoppiato durante la notte nel Teatre, una nota discoteca di Murcia, in Spagna. I servizi di emergenza non escludono che il ...