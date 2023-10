In Slovacchia vince il filorusso Fico contrario all' invio delle armi a Kiev

(Adnkronos) – L'ex primo ministro slovacco filorusso Robert Fico e i suoi socialdemocratici di sinistra hanno vinto le Elezioni parlamentari in ...

In qualche tempo l'orientamento di Fico è cambiato radicalmente, perché se solo una manciata di anni fa ha salutato l'adozione dell'euro da parte della Slovacchia come una "decisione storica ...AGI - Il partito populista Smer-Sd, che si oppone agli aiuti all'Ucraina, ha vinto le elezioni legislative in Slovacchia. La formazione dall'ex premier Robert Fico ha ottenuto il 23,3% dei voti, ...