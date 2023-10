In Cina spariscono ministri e comandanti militari mentre Evergrande crolla

Leggi su panorama

(Di domenica 1 ottobre 2023)sta scuotendo nuovamente i mercati, con il crollo iniziale a Hong Kong che si è esteso grazie all'insicurezza proveniente da Shenzhen. Il gruppo, gravato ormai da oltre 300 miliardi di dollari di debiti, ha dichiarato che a causa dell'indagine su Hengda Real Estate, sua principale controllata in, non può emettere nuove obbligazioni nelle attuali condizioni. Questo significa che non può raccogliere liquidità dal mercato per rimborsare i creditori, soprattutto dopo aver richiesto la ristrutturazione del debito tre settimane fa secondo le leggi fallimentari americane, aprendo la strada alla bancarotta. Il mercato sembra non essere interessato ad acquistare i loro bond o a prestare denaro a un'azienda in una situazione così drammatica.è in default dal 2021 e ora rischia seriamente la sua stessa esistenza e la ...