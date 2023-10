Impunità per le Ong | cosa vuole la Germania | interviene Piantedosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) È giusto che la Ue garantisca per legge un salvacondotto alle ong anche quando esse sono (testuale) «coinvolte nel crimine organizzato» legato al traffico di esseri umani? Perché questo è ciò che stavano per fare giovedì a Bruxelles, durante il Consiglio Giustizia e Affari interni, su precisa richiesta tedesca. E questo e nient'altro, al di là dei retroscena più o meno inventati, è il tema che separa il governo di Roma da quello di Berlino e che ha spinto Matteo, d'intesa con palazzo Chigi, a non votare la proposta di regolamento sulle crisi migratorie, ritenuta inaccettabile, e chiedere «un approfondimento» agli altri ministri dell'Interno. Impossibile, quindi, capire la vicenda senza partire da quel testo. La cui approvazione al tavolo politico non era nemmeno all'ordine del giorno e al quale, per volontà del governo di Olaf Scholz, erano stati apportati ...