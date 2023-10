Imma Tataranni 3 | anticipazioni 2 ottobre | l' ossessione di Calogiuri

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 1 ottobre 2023)3 torna lunedì 22023 con la messa in onda della seconda puntata nella quale vedremotornare al lavoro dopo una lunga convalescenza. Il maresciallo, però, non sembrerà più lo stesso di prima e sarà ossessionato dallo scoprire cosa si cela dietro l'attentato in cui è morto Saverio Romaniello. Nel frattempo,indagherà sulla morte di un giovane ragazzo, mentre Pietro accetterà un invito di Sara.3, seconda puntata:ossessionato dall'attentato Ippazio, nel corso della seconda puntata di3 intitolata «Liberaci dal male», tornerà al lavoro dopo la convalescenza, ma non sarà più quello di prima. Il maresciallo, infatti, ...