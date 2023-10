Il Tribunale | illegittimo il provvedimento del governo Ma per chi entra in Italia la legge è molto chiara

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sempre con la premessa che non sono un giurista eccomi “intrufolato” per dire la mia sulla sentenza di scarcerazione deldi Catania in merito “alla convalida di richiedenti asilo” ritenendo ildeloltre che per il diritto comunitario è... Segui su affarni.it

POZZALLO - Ildi Catania ha accolto il ricorso di 3 migranti tunisini, sbarcati a metà settembre a ... giudicando il recente decreto del governo 'in più parti'. In particolare, ......è incompatibile con norme Ue' Ildi Catania ha negato la convalida del trattenimento di tre migranti irregolari, cittadini tunisini, dichiarando che il decreto del governo è, '...

“Il decreto migranti del governo è illegittimo”: il tribunale di Catania libera 4 ospiti di… Il Fatto Quotidiano

Tribunale Catania: illegittimo decreto governo su espulsioni accelerate. Viminale presenterà ricorso ... Il Sole 24 ORE

Sempre con la premessa che non sono un giurista eccomi “intrufolato” per dire la mia sulla sentenza di scarcerazione del Tribunale di Catania in ...Il giudice di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento per tre migranti del centro di Pozzallo. Per un quarto il provvedimento non è stato esaminato perchè il richiedente asilo avr ...