Il teatro di Demna

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ha il sentore di un addio, la collezione primavera estate 2024 presentata daper Balenciaga. Un lavoro estremamente personale, ad ammissione dello stesso stilista, che ha deciso di far aprire la sfilata a sua madre. Insieme a lei in passerella - o forse sarebbe meglio dire neldi Balenciaga, visti i drappi di velluto rosso che ricoprivano ogni superficie - anche le giornaliste Cathy Horyn e Diane Pernet, la modella Amanda Lepore, la stilista Linda Loppa (maestra di, insieme ad altri insegnanti di Anversa), la COO di Balenciaga Martina Tiefenthaler e la truccatrice Inge Crognard. A chiudere il défilé il il compagno BFRND, in abito da sposa, mentre la voce di Isabelle Huppert accompagna l’uscita di ogni look. Tutto fa sembrare che si stia assistendo al canto del cigno del direttore creativo, ruolo che ricopre - tra ...

Una collezione in cui non c'è niente di quiet in cui Demna pone una domanda fondamentale: che cosa ce ne facciamo di vestiti senz'anima«Per me non si tratta di avere likes o un titolo. Io voglio fare vestiti». Parola di Demna, che per la sua sfilata Balenciaga alla Paris fashion week crea un teatro con tende rosso inferno dove a ...