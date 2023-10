(Di domenica 1 ottobre 2023) Il cibo del futuro:e in 3D. Quando parliamo di “allevamenti intensivi” il nostro pensiero volge immediatamente a tutti gli animali che popolano le fabbriche proteiche come bovini, suini e polli. Nessuno, invece, pensa mai all’allevamento delle specie ittiche e al problema dell’acquacoltura, che invece risulta essere bensì peggiore di quella carnivora. Nel 2020 il 49% della produzione mondiale di pesce è arrivata dall’acquacoltura Secondo un Rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), nel 2020 la produzione mondiale di pesce ha raggiunto 178 milioni di tonnellate, di cui 90 milioni garantite dalla(51%) e 88 milioni dall’acquacoltura (49%). Nel caso dell’acquacoltura, la produzione di organismi acquatici èllata ...

Sul gusto di ciò che sulle confezioni viene definitosi può sicuramente discutere, meno sul nobile scopo che il CEO e fondatore Robin Simsa si propone, ossia quello di fornire un'...... le specie più diffuse nel Mediterraneo FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Pesce stampato in 3D e carne sintetica, il parere dell'esperto Unstampato in ...

Il salmone vegano stampato in 3D, contro la pesca intensiva - Luce 1 Luce

Il primo salmone stampato in 3D arriva nella Giornata Mondiale Vegetariana Focus

La star dei reality Lucy Watson sta facendo scalpore sui social. L'ex protagonista di Made in Chelsea e suo marito, James Dunmore, hanno condiviso la loro felicità per l'attesa ...È allarme in Islanda dove lo scorso 20 agosto migliaia di salmoni norvegesi sono fuggiti da un allevamento, mettendo così in pericolo la specie selvatica autoctona ...