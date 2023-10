Il parco a tema che non ti aspetti

Leggi su panorama

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dal castello di Harry Potter agli accampamenti degli antichi romani, passando per villaggi ispirati a videogame come Assassin’s Creed e fumetti. Viaggio nelle nuove attrazioni ad alta tecnologia che regalano emozioni ed esperienze multisensoriali. Vent’anni fa nasceva Second life e si affermavano i mondi virtuali. Erano e sono territori di gioco e sperimentazione, dove tutto, o quasi, è possibile, dove si impersona chi si vuole, si vive in una perenne dimensione ludica, e soprattutto si vola. Sono parchi dei divertimenti immateriali, presenti solo in internet. Ma ora i parchi averi hanno rivendicato la loro paternità di luoghi dell’inventiva senza limiti, proprio prendendo spunto anche dall’esperienza del virtuale. Volete volare mentre guardate un film? A Cinecittà World di Roma si può: con Volarium ci si libra nell’aria comodamente seduti in poltrona, davanti ...