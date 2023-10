Il Paradiso delle Signore | trame dal 2 al 6 ottobre 2023 | l' iniziativa di Flora

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Grandi novità nel corso della prossima settimana di programmazione de Il. Ledal 2 al 6, in particolare, annunciano che il nuovo numero delMarket, con l'immagine di Vittorio in copertina, riscuoterà molto successo, ma le Veneri saranno preoccupate per l'arrivo della clientela maschile. Intanto, Marcello deciderà di aiutare Matteo, mentre Salvo, dopo aver constatato che Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste, sarà disperato. Dal canto loro, Umberto enon riusciranno a riappacificarsi, mentre Tancredi comunicherà a Matilde che dovrà sottoporsi ad un'importante visita ortopedica per capire se recupererà l'uso della gamba e la Frigerio sarà molto in ansia. Poco dopo, Vittorio confesserà a Roberto ...