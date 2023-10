Il Papa | “Per il peccatore c’è sempre speranza di redenzione | per il corrotto è più difficile”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 1 ottobre 2023) Città del Vaticano – “Per ilc’èdi; per il, invece, è molto più. Infatti i suoi falsi ‘sì’, le sue parvenze eleganti ma ipocrite e le sue finzioni diventate abitudini sono come uno spesso ‘muro di gomma’, dietro al quale si ripara dai richiami della coscienza. E questi ipocriti fanno tanto male! Fratelli e sorelle, peccatori sì – lo siamo tutti –, corrotti no! Peccatori sì, corrotti no!”. A dirlo èFrancesco che, affacciato su una piazza San Pietro gremita da 21mila fedeli per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus, commenta così l’odierna pagina del Vangelo. Una pagina dove si parla di due figli, ai quali il padre chiede di andare a lavorare nella vigna (cfr Mt 21,28-32). Uno di loro risponde ...