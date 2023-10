Il Napoli fluido avrebbe bisogno di giocatori fluidi e Garcia non li ha

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il primo gol delarriva su calcio da fermo, in particolare da un calcio di punizione battuto quasi all’altezza del vertice sinistro (per chi guarda) dell’area di rigore. Zielinski – anche ieri, a mio avviso, il migliore in campo – calcia alla perfezione con traiettoria arcuata ed a rientrare, così da far spiovere il pallone in fondo alla mischia, dove si sta preparando a saltare Ostigard. Il quale (è ben visibile dalle immagini dall’alto), mentre il compagno sta effettuando la rincorsa per battere, prima effettua un contro movimento nella direzione opposta a quella della porta, poi d’improvviso ri-direziona la sua corsa verso il portiere, e con un ottimo colpo di testa dà al pallone la frustata giusta per mandarlo in rete. Il movimento di Ostigard è intelligentissimo per due motivi: è un movimento che comunque gli consentirebbe di non finire in fuorigioco in ...