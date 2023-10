Il Nagorno Karabakh non esisterà più. Rileggere la storia di una terra contesa per capire l’esodo degli armeni

(Di domenica 1 ottobre 2023) In 100mila stanno lasciando la regione che, tra qualche giorno, sarà pulita etnicamente. Eppure il conflitto decennale azero-armeno, che si è consumato sotto gli occhi dell'Occidente mai realmente entrato in gioco, resta aperto

Gli avvenimenti in Nagorno-Karabakh si susseguono rapidamente. Tra Kosovo e Serbia le tensioni non diminuiscono. La Slovacchia sta affrontando le ...

In seguito agli attacchi da parte dell’Azerbaigian, con una serie di “operazioni anti-terrorismo”, la popolazione armena ha iniziato ad abbandonare ...

" L'esodo degli armeni in fuga dal Nagorno - Karabakh e l'attentato terroristico ad Ankara : Mariano Giustino è ospite di TGCOM24 " con Mikaela Calcagno ...

Stiamo assistendo alla fine dei giochi in. Fino a poco tempo fa consideravamo il conflitto armeno - azerbaigiano tutto interno al contesto europeo. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) è stata ...Ricorda con apprensione 'la drammatica situazione degli sfollati nel' rinnovando il suo appello al dialogo tra Azerbaigian e Armeniae auspicando che i colloqui tra le parti portino ...

Le Nazioni Unite invieranno una missione nel Nagorno Karabakh Il Post

Via tutti gli armeni dal Nagorno-Karabakh, fuggiti in 100mila L'HuffPost

