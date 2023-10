Il mondo nuovo a cui si rivolge Schlein

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 ottobre 2023) La segretaria parla ai giovani, ai precari, ai sottopagati. A chi confida nelle utopie in divenire di unautomatizzato in cui il lavoro non è più al centro. Per questo lei non spende mezza parola su Nadef, debito e mercati o su materie complicate come la giustizia. Semplicemente non sono il suo “core business”