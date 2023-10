Il mistero del grave errore del Var in Liverpool-Tottenham | Klopp furioso | gli arbitri si scusano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Probabilmente si tratta di uno degli errori più gravi mai visti da quando è stato introdotto il Var. Sicuramente un clamoroso fallimento nell’uso della tecnologia. L’Inghilterra calcistica è indignata dopo la decisione di annullare un gol all’attaccante delLuis Diaz nella gara contro il, poi terminata 2 a 1 in favore degli Hotspur, che hanno giocato per oltre un’ora in superiorità numerica. Il tecnico Jurgena fine gara è una furia: contesta il cartellino rosso a Curtis Jones, ma soprattutto la stranezza di confermare al monitor un fuorigioco che non c’era: “La palla è tra le gambe di Salah e hanno disegnato una linea sbagliata. Non ho mai visto una partita con così tanti episodi ingiusti come questa, ci sono state decisioni folli“. Alla fine sono arrivate le scuse dell’organismo...