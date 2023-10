Il mio ritorno allo stadio per scoprirmi «boomer»

Leggi su panorama

(Di domenica 1 ottobre 2023) Erano anni che non andavoe tornarci mi ha regalato una nuova ulteriore consapevolezza del mio inguaribileismo. Del mio essere uomo di un altro tempo. Lo, la partita di calcio, anche vissuta da tifoso, è un’esperienza coinvolgente, in un certo senso totalizzante. Ancora più ricca se interpretata con gli occhi aperti e un minimo spirito critico. Ero in compagnia di mio figlio millennial, più tifoso di me. Poco alla volta, la diversità delle sue reazioni è risaltata come un evidenziatore sul mio straniamento. Com’è noto,non c’è solo il fatto agonistico. C’è tutto il contorno, l’arrivo all’impianto sportivo, che per me era quello di San Siro per la partita fra Milan e Lazio. Ci sono il popolo dei tifosi, i colori delle tribune, gli striscioni, i ...