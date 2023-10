Il ministero della difesa taglia i fondi per il sacrario di Marzabotto e scoppia la polemica Ma Crosetto non ci sta | «Li hanno chiesti in ritardo»

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilhato iper il mantenimento e la cura deldi. È questa la denuncia fatta dalla sindaca del paese dell’Appennino bolognese, Valentina Cuppi, durante la commemorazione del 79esimo anniversario dell’eccidio di Monte Sole, una delle più sanguinose stragi di civiliSeconda Guerra Mondiale, avvenuta in più aree del Bolognese. Una vera e propria sforbiciata, a suo dire: «Due terzi in meno rispetto al passato», ha scandito dal palco. Immediata la reazione di Roma, che ha rispedito le accuse al mittente: «Nell’ansiasinistra di dimostrare che pericolosi fascisti sono al potere in Italia scopro che la sindaca del Pd diprima si dimentica di ...