Il cast di Cuori 2

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 1 ottobre 2023)2, in onda da domenica 1° ottobre 2024 su Raiuno, ripropone lo stessodella prima stagione della fiction andata in onda due anni fa. In primis i tre protagonisti, Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari. La produzione ha infatti confermato praticamente tutto ildella prima stagione, garantendo così continuità al racconto, senza particolari scossoni narrativi. Delle novità, però, ovviamente ci sono: fin dalla prima puntata compaiono infatti nuovi personaggi, che interagiranno con quelli che già conosciamo, dano vita a nuove storie. Scopriamo insieme, allora, . Daniele Pecci è Cesare Corvara È lo storico primario di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette, è stato lui a volere e costruire il reparto, è stato lui a radunare un’equipe d’eccellenza per competere nella corsa al primo trapianto di cuore, prima di essere ...