Il cane Boots non si muove dal luogo dove la sua giovane propritaria ha perso la vita in un’incidente

(Di domenica 1 ottobre 2023) Débora Abigail Véliz Reynosa, 17 anni, aveva adottato, unrandagio vittima di abusi, solo il giorno prima di perdere lainin moto. Siamo in Guatemala: lasi è scontrata con un camion alla rotonda Quetzaltenango. Con lei sulla moto c’era anche il cucciolo, che si è salvato e che da quel momento, il momento il cui la sua padrona hala, non se n’è più andato da lì. Debora stava tornando a casa dopo aver comprato accessori e cibo per il suo nuovo amico: amava gli animali al punto che, 12enne, aveva organizzato una vendita di empanadas e con il ricavato aiutava i rifugi per i cani randagi. Studiava criminologia presso il Centro di Studi Integrati di Quetzaltenango.ora non si ...