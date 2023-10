I Rolling Stones tornano con un nuovo progetto

Leggi su velvetmag

(Di domenica 1 ottobre 2023) Isono pronti a inaugurare uncapitolo della loro incredibile carriera. Non pubblicavano un disco da quasi venti anni, ma adesso il tanto atteso momento è finalmente arrivato. Quella che è forse la più grande leggenda vivente del rock ha rivelato anche la tracklist deldiscografico, tutta da ascoltare. L’annuncio delalbum deiè arrivato a sorpresa. Mick, Keith e Ronnie in occasione di uno speciale evento mediatico presso lo storico Hackney Empire, nell’East London, hanno presentato ildiscografico. La band non entrava in uno studio di registrazione per produrre nuova musica ancora dal 2005, anno dell’ultimo disco di inediti pubblicato. I prossimi ...