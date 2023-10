I giovani psicologi tra tirocinio gratuito per l’abilitazione e lavoretti a partita Iva “I redditi rasentano la povertà | sto pensando di lasciare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Per diventare psicologa abilitata ho dovuto lavorare 750 ore in maniera totalmente gratuita e così tutti i miei colleghi di corso. Alla fine riesci a diventare psicologo solo se te lo puoi permettere perché tempo di fare un altro lavoro per poterti mantenere non ce n’è”, racconta Claudia (nome di fantasia, ndr) a ilfattoquotidiano.it. Sono migliaia iche ogni anno in Italia si iscrivono all’università con il sogno di diventare, ma sono pochi quelli che al termine del percorso di studi riusciranno effettivamente a sbarcare il lunario svolgendo questa professione. Il motivo principale sono le condizioni professionali a cui gli studenti tirocinanti e iabilitati alla professione sono sottoposti. “La gran parte delle strutture che ospitano noi tirocinanti si reggono in piedi solamente grazie al nostro lavoro ...