Hockey pista | Supercoppa Italiana 2023 | Trissino vince il trofeo! Lodi battuto anche al ritorno

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilsi aggiudica il primo trofeo della nuova stagione nostrana dell’. I veneti infatti hanno scritto il loro nome sull’albo d’oro della. Battendo ilper 5-2 in casa, dopo averlola scorsa settimana in Lombardia (con lo score di 3-4), i ragazzi di Sousa hanno legittimato la loro superiorità nelle due gare. Al Paladante, non c’è mai stata partita. Primo tempo a senso unico: una grandinata di gol del, che apre le marcature con Malagoli e poi prosegue, nell’ordine, con Gavioli e due volte con Mendez. Si va all’intervallo sul 4-0. Nella ripresa c’è poco da annotare se non il momentaneo 5-0 ad opera di Cocco e poi una reazione orgogliosa, per evitare il cappotto totale, da ...