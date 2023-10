Ho sentito tanti amici che faranno le loro scelte | Renzi trema | chi lo molla

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Italia Viva perde pezzi. Are è Ettore Rosato, uno dei big del Pdano che ha poi seguito l'ex premier nella sua nuova avventura politica. Adesso però è il momento dell'addio, di una nuova avventura per Rosato che ha deciso di lasciare Italia Viva nel momento in cui il Terzo Polo è andato in frantumi. "Sì. Vado via e per motivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la scorsa settimana e poi di nuovo questa", afferma in un'intervista a Repubblica. Poi la stoccata, pesante: "Una mia decisione.se lo aspettava e in una conferenza stampa, a poche ore da un incontro tra noi già programmato, mi ha dichiarato già fuori. Non so perchè l'abbia fatto, ma ormai è passato". "Ho assistito - osserva ancora, sempre a proposito di- a una conferenza stampa in cui da solo ha lanciato ...