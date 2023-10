Ho portato alcuni migranti a vedere ‘Io capitano’ di Garrone | l’effetto è stato catartico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Quello che altrimenti verrebbe definito scafista minorenne (o magari “sedicente minore”) è diventato un eroe. Parlo di Seydou, protagonista di Io capitano. L’attenzione a questo film è concentrata sul rapporto tra la storia narrata, l’etica e le narrazioni dominanti sull’immigrazione “illegale”. Ma c’è un aspetto del quale mi pare sinora non si sia parlato (o almeno, io non me ne sono accorto): cosa significa questo film per chi il viaggio terribile attraverso la Libia lo ha vissuto. Per il potenziale pubblico costituito dalle ormai centinaia di migliaia di persone (di giovani) che sono arrivate in Italia, in Europa, con un viaggio come quello di Seydou e Mussa. Quando ho pensato per la prima volta di invitare qualcuno dei nostri Ecomori (associazione Eco dalle Città, Torino) ail film, qualcuno mi ha fatto presente che non hanno voglia di ricordare i tormenti ...