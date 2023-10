Highlights Sinner-Nishioka 6-2 6-0 | secondo turno Atp Pechino 2023 VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilcon glidel match tra Jannike Yoshihito, valido per ildell’ATP di. Incontro senza storia che il tennista azzurro domina dal primo all’ultimo 15 e incassa con un netto 6-2 6-0. Undici giochi di fila dall’1-2 del primo set per Jannik, che dopo 67 minuti di gioco stacca il pass per i quarti, dove attende Rune o Dimitrov. SportFace.

Il video con gli Highlights di Jannik Sinner contro Yannick Hanfmann, sfida valevole per il primo turno degli Us Open 2023 . Fila tutto via liscio ...

Nel derby tutto italiano andato in scena nel secondo turno degli Us Open , Jannik Sinner vince contro Lorenzo Sonego con il punteggio di 6 - 2, 6 - 4, ...

Ci mette più del previsto, ma Jannik Sinner si prende la seconda settimana degli US Open 2023 . Il numero 6 al mondo ci mette quattro set per ...

Il video con gli Highlights di Jannik Sinner-Alexander Zverev, sfida valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023 . Dopo 4h e 40? di ...

Nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis dello US Open , l'azzurro Jannik Sinner esce battuto da Alexander Zverev per nbsp;6 - 4 3 - 6 6 ...

Il video con gli Highlights di Sinner-Evans , match andato in scena quest’oggi e valido per il primo turno dell’ATP di Pechino 2023 . Esordio con ...

Dominio assoluto di Sinner contro il giapponese Nishioka, battuto in poco più di un'ora con solo due game concessi. L'azzurro giocherà il dodicesimo quarto di finale stagionale: di fronte ci sarà Rune ...Atp Pechino, Evans prende in giro Sinner che zoppica in campo: il gesto poco elegante del tennista britannico Jannik Sinner ha avuto bisogno di tre sofferti set per avere la meglio sul britannico Dani ...