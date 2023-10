Highlights e gol Atletico Madrid-Cadice 3-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per l’ottava giornata della. I colchoneros concretizzano una rimonta pazza: ospiti avanti con Pires e Marti sul doppio vantaggio, la doppietta di Correa e il gol di Molina ribaltano tutto e al Wanda Metropolitano c’è questo successo importante per i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Gli highlights del 4 - 0 dell' Arsenal in casa del Bournemouth : gol di Saka, rigori di Odegaard e Havertz e stoccata finale di ...

Il video dei gol e degli Highlights di Bologna-Empoli , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Inizio di ...

Il video dei gol e degli Highlights di Udinese-Genoa , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Alla Dacia Arena ...

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Frosinone 2-0, match valido per la settima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Lukaku sblocca la sfida ...

Allo stadio Olimpico i giallorossi la sbloccano grazie aldel solito Lukaku, i ciociari non si ... GLIROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6, Ndicka 6; Karsdorp 6 (25' ...Il video con glie idi Roma - Frosinone 2 - 0, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Lukaku sblocca la sfida dell'Olimpico, ma prima e dopo ci sono importanti occasioni per i ...

VIDEO Palermo-SudTirol 2-1, gol e highlights: Aurelio regala i tre punti a Corini Mediagol.it

Salernitana-Inter 0-4: video, gol e highlights Sky Sport

Roma – Frosinone 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della settima giornata di Serie A 2023/24 La Roma batte 2-0 il Frosinone allo Stadio Olimpico nella sfida della settima giornata ...Primo punto in campionato per il Sassuolo Femminile di mister Piovani. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina all’esordio, le neroverdi hanno pareggiato in casa contro il Pomigliano. Dopo un primo tem ...