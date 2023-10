“Hai già vinto” Tu si que vales | clamoroso | Maria De Filippi incorona il concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tu si que, la puntata di ieri è destinata ad essere ricordata a lungo. Tanti concorrenti di talento conDeche si sbilancia nei confronti di uno di loro. Ad inizio puntata gli occhi di tutti si sono posati sulla conduttrice Giulia Stabile, in grande forma. Nella prima puntata aveva sorpreso tutti con un nuovo stile glamour fatto di minigonne e tacchi a spillo, per il secondo appuntamento col programma è tornata a mixare eleganza, originalità e trend di stagione affidandosi alla Maison Moschino. >“Sai cosa devi fare adesso?”. Affari Tuoi, la battuta choc di Amadeus non passa inosservata: “È un gioco!”. Cosa è successo Se nella prima puntata era stata criticata, stavolta fioccano applausi. A differenza di quello che succede con altri big per i quali le pagelle del Corriere della Sera saranno state indigeste. ...