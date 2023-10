(Di domenica 1 ottobre 2023) 'Siamo felici per noi, pere per tutta la categoria del settore della rosticceria della città '. Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro, titolari del panificio che ha ...

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è entra to quest’anno nel Guinness dei primati per l’ atleta più pagato nel 2023 . A renderlo noto è il ...

'Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città '. Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro, titolari del panificio che ha ...L'impresa di Dario Costa Anche Dario Costa, 43 anni, pilotaRecord di volo acrobatico, dopo gli studi in fisica ha realizzato i suoi sogni e ha stabilito un record unico: il 4 ...

Guinness world records, a Messina l'arancino più grande del mondo: pesa 56 kg TGCOM

Guinness World Records: volumi trascritti al contrario, omologata l'opera di Michele Santelia Termoli Online

ll titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, con Gerry Scotti. Il maxi-arancino ...Il panificio Panyllo di Messina, ha stabilito un nuovo record mondiale producendo l'arancin@ più grande del mondo.