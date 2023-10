“Grazie | ma mai più…” Reazione a Catena | polemica a non finire dopo la puntata vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023), critiche alla concorrente vip. Un successo indiscusso per Marco Liorni che continua ad appassionare gli spettarori del noto programma di Rai Uno. I dati Auditel parlano chiaro: il pubblico italiano apprezza il programma e non intende perdere nessunadello show. Ma di recente il format ha ricevuto uno stravolgimento che sembra aver funzionato bene. Questa volta a mettersi in gioco sono stati alcuni concorrenti vip. Critiche per la concorrente vip di, il dettaglio non è sfuggito. Una versione ‘speciale’, se così può dirsi, per il quiz che vede alla conduzione Marco Liorni. Nel corso dellaa mettersi alla prova sono stati proprio alcuni volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione. Per chi si fosse persa questa esclusiva ...