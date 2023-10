Grande Fratello | sondaggi 2 ottobre 2023 | chi rischia l' eliminazione

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lunedì 2, a partire dalle 21:45 circa, ci sarà una nuova puntata delin diretta su Canale 5. In tale occasione, Alfonso Signorini comunicherà ai telespettatori anche l'esito del televoto attualmente in corso. In nomination ci sono Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Valentina Modini e Marco Fortunati. Il pubblico da casa deve votare per la persona che intende salvare. Il concorrente che riceverà meno voti favorevoli, dovrà abbandonare per sempre la casa del GF. Online sono presenti i, volti a comprendere in anticipo quale sia l'orientamento del pubblico da casa. Ebbene, in questa circostanza, pare che i telespettatori non abbiano dubbi.GF lunedì 2: ecco il meno preferito del pubblico I ...