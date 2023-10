Grande Fratello | Samira stuzzica Vittorio | “Ti piace?” La risposta inaspettata del gieffino 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 1 ottobre 2023)Luiil coinquilino: “TiHeidi?”. Ladel giovane, i gieffini che si trovano nella Casa, riuniti questo pomeriggio in giardino si sono confrontati su vari argomenti. La giovane showgirlLui intanto ha chiesto al concorrenteil suo punto di vista sull’attuale legame con la bella Heidi, che attualmente si trova nel tugurio insieme a diversi coinquilini. Leggi anche –> Amici, un allievo assente in studio: ecco cosa emerge dal motivo Il confronto tra i due gieffini: ecco cosa è emerso… “A teHeidi? Non l’ho ancora capito” chiede ...