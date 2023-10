Grande Fratello | Massimiliano Varrese in lacrime | «Mi manca | siamo molto legati»

Momento di sconforto anche per Giuseppe Garibaldi . Anita e Samira parlando del calabrese deridendo il suo interesse per la modella italo-senegalese.

Bel canestro diche batte Skeens in velocità e appoggia con la mano destra. Tripla di ... Conviveva colpositivo al Covid ma venne sorpresa a Malpensa, donna a processo per aver violato ......detto che Savinio era il piùscrittore del Novecento . Però non lo vedeva nessuno. Gianfranco Contini lo esclude dall'antologia einaudiana di Italia magica . Certo, Savinio aveva il...

Suite Selassiè è tutto quello che non ci manca del Grande Fratello Vip Fanpage.it

Non mancano i momenti di sconforto al Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta catturando sempre di più l'attenzione dei fan del programma. Tuttavia, nelle ultime ...L'attore crede che Paolo sia attratto da Anita e ne parla sia con la diretta interessata ma anche con altri suoi coinquilini In attesa della cena, Ciro decide di fare un po' di gossip all'interno ...